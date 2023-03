Sindicato dos Metalúrgicos apura incêndio na CSN

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, após receber diversas informações de trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) sobre um incêndio iniciado por volta das 10h45min desta terça-feira, dia 28, no setor de aços longos, nas instalações da empresa. De imediato, o presidente encaminhou um ofício para a siderúrgica, pedindo informações.

Desde que assumiu a presidência do Sindicato, em dezembro de 2022, a CSN vem dificultando diálogo com a entidade. De acordo com o presidente, Edimar Miguel: “Nossa prioridade sempre será o trabalhador e a CSN se sente incomodada com a nossa administração. Não vamos abandonar e nem deixar de lado os colaboradores, mas uma hora a fábrica terá que nos atender, afinal, somos os representantes legais dos metalúrgicos”, comentou o presidente.

Após questionar se houve vítimas de intoxicação pela fumaça ou queimaduras, a empresa disse que estava sob controle e nenhuma ocorrência teria sido registrada envolvendo funcionários: “Mesmo com a informação da CSN de que não houve vítimas, a apuração deve ser rigorosa, pois é clara a falta de medidas de prevenção contra acidentes dentro da Usina, o que muitas vezes coloca a vida dos trabalhadores em risco. Por isso, nós do Sindicato já informamos e pedimos providências a Delegacia Regional do Trabalho (DRT), e aguardamos que o fato seja devidamente apurado e esclarecido. Vamos acompanhar a apuração dos fatos”, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edimar Miguel.

Vejam a nota da CSN sobre o incêndio

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira, dia 28, parte do sistema da torre de refrigeração da fábrica de aço longos, na Usina Presidente Vargas. Embora o incêndio tendo sido de pequeno porte, o produto atingido pelo fogo (sendo parte material de plástico) chegou a gerar uma coluna de fumaça. A fumaça foi identificada às 10h20min e o fogo foi controlado às 10h40min. Não houve qualquer pessoa ferida no episódio. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

