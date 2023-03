A prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde e do Centro Municipal de Imunização, informa que nesta quarta-feira, 01 de Março, começa a vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19, com a vacina bivalente da Pfizer.

De acordo com a Coordenadora da Imunização, Mirédina Hypólito, dessa vez a vacinação será realizada exclusivamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (Postos de Saúde), incluindo a Casa do Idoso, que já estão abastecidas com o imunizante para a realização da primeira fase da campanha. O horário de funcionamento das é das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira.

A vacina bivalente protege, também, contra a variante Ômicron, prevalente em todo o mundo, e suas sub variantes (BA.1 ou BA.4 – 5).

GRUPO 01✓ De 01 a 10/03

Na primeira fase da campanha, do dia 01 a 10 de março, serão imunizadas pessoas com mais 60 e imunocomprometidas a partir de 12 anos, é necessário apresentação de laudo médico.

GRUPO 02✓ De 13 a 17/03

Nesta fase, serão vacinadas pessoas em Instituição de Longa Permanência, acima de 12 anos, Gestantes e Puérperas, finalizando o grupo com a população Quilombolas.

GRUPO 03✓ De 20 a 24/03

Terceira fase será com os trabalhadores da área da Saúde.

GRUPO 04✓ De 27 a 31/03

Para pessoas acima de 12 anos com comorbidades, com deficiência permanente e adolescentes cumprindo medidas sócias educativas.

É necessário apresentação de laudo médico para pacientes imunossuprimidos ou com comorbidades.

Para ter acesso à vacina bivalente, a pessoa tem de ter tomado pelo menos duas doses do esquema primário, com a vacina monovalente, aplicada em todo o País desde 2021. Além disso, a última dose deve ter o intervalo de no mínimo quatro meses.

Os pacientes acamados ou de difícil locomoção, terão atendimento domiciliar após agendamento na unidade de saúde de referência. Necessária apresentação do comprovante de vacinas anteriores.