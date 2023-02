Volta Redonda vai implantar Educação Empreendedora nas escolas

Cursos voltados para alunos, professores e gestores da rede pública serão desenvolvidos por meio de uma parceria com o Sebrae

O secretário municipal de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, participou, na manhã desta segunda-feira (27), de uma reunião no escritório do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Volta Redonda. O encontro serviu para avaliar projetos de Educação Empreendedora, oferecidos pelo Sebrae, que serão implantados em escolas da rede pública de Volta Redonda. Entre as propostas estão: formações gratuitas para estudantes e professores, através de cursos digitais e presenciais, e ensino de Educação Financeira.

Para Sodré, esses cursos com foco no empreendedorismo surgem para fortalecer a educação do município, que já conta com a parceria da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Sesi (Serviço Social da Indústria).

“Nossos jovens e crianças têm que ter um tratamento diferenciado. Eles precisam ter essa cultura do empreendedorismo, da inovação e tecnologia. Queremos fortalecer a base com esses cursos de empreendedorismo que são nacionalmente reconhecidos”, disse Sodré, completando: “A Educação precisa deixar de ser uma ‘ilha’, ela precisa estar conectada com outros atores. Quero investir muito na capacitação de professores e profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SME). Gostei muito dos cursos apresentados e, assim como os nossos alunos, queremos motivar os nossos gestores e professores. Estamos angariando parceiros e toda ajuda que vier é bem-vinda”, acrescentou.

O gerente de Educação do Sebrae, Antônio Carlos Kronemberger, explicou que, durante o encontro, for apresentada uma série de soluções educacionais voltadas para alunos, professores e gestores, que podem ser implementadas na rede pública de Volta Redonda. Entre eles estão cursos digitais e presenciais, síncronas e assíncronas (com e sem interação em tempo real, respectivamente), voltadas para alunos, professores e gestores escolares.

“Temos uma infinidade de possibilidades e oportunidades para sermos grandes parceiros da secretaria de Educação de Volta Redonda, no sentido de fomentar a educação empreendedora e a formação técnica da cidade e de toda a região. Por nós, está tudo pronto, só precisamos fazer as formalizações, mas que também são muito rápidas, e o município definir quais são as demandas prioritárias, para que possamos implementar essas soluções educacionais”, finalizou Kronemberger.

A reunião também contou com a participação da coordenadora pedagógica da SME e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Valéria Augusta; a chefe de gabinete da secretaria, Josiane da Silva Costa Gonçalves; a coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini; a coordenadora de Educação Empreendedora do Sebrae, Amanda Alexandre e a analista Fernanda Lisboa, entre outros.

Fotos: Divulgação/PMVR