Pela 1ª vez, MEP-VR faz uso da Tribuna Livre da Câmara

A sessão da Câmara de Vereadores, na noite da terça-feira (28), foi marcada por um fato considerado histórico pelo Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR): pela primeira vez, um representante usou a tribuna livre do Legislativo, a professora de sociologia Carolina Alvim.

O fato é considerado histórico porque o MEP-VR surgiu em 1997, justamente questionando a criação, à época, de 62 cargos na Câmara sem a realização de concurso público. Desde então, iniciativas de vereadores para instituir a Tribuna Livre foram derrotadas, até que a matéria foi aprovada, em 2017, por projeto do então vereador e atual deputado estadual Jari Oliveira (PSB).

Na sessão, acompanhada por cerca de 50 alunos do Pré-Vestibular Cidadão, organizado pelo MEP-VR, pediram passe livre no transporte coletivo. “O acesso às universidades passa também pelo transporte urbano. Para os estudantes se inscreverem no Enem, eles têm em parte gratuidade. Por que não estender o benefício para os dias das provas do Enem na questão do transporte gratuito para todos?”, questionou Carolina.

A professora foi convidada pelo presidente da Casa, Paulo Conrado, a fazer o uso da tribuna, que já havia sido solicitado pelo MEP-VR. Ela foi acompanhada de uma estudante. Na sua fala, Carolina apresentou argumentos em favor do passe livre para os estudantes do Enem e também entregou a Conrado uma proposta neste sentido.

“Foi um momento importante na história da participação cívica na Câmara, em especial para os estudantes, no sentido de entenderem o papel do legislador e no que diz respeito à vida da população, também como fiscais do erário. O alerta para estarem atentos às questões surgidas da sociedade organizada”, disse José Maria da Silva, o Zezinho, um dos integrantes do movimento. (Fotos: Divulgação) Por: Foco Regional