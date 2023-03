Barra Mansa segue com aplicação da vacina bivalente

Esta semana já foram 369 pessoas imunizadas

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na última segunda-feira, dia 27, a imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19. Até o momento já foram aplicadas 369 doses do imunizante.

Nesta primeira fase da campanha, estão sendo contemplados com a dose da vacina pessoas que tenham idade acima dos 70 anos. A vacina bivalente protege contra a variante Ômicron e suas sub variantes, para estar apto para tomar a dose é necessário ter pelo menos duas doses anteriores.

A imunização está sendo realizada das 09h às 16h, cada dia da semana em pelo menos uma Unidade Básica de Saúde. Segue a programação:

Todos os dias, no PSF do Ano Bom; segundas-feiras, no PSF Ismael de Souza, no bairro Vista Alegre e no Goiabal; terças-feiras, na Clínica da Família no bairro Vista Alegre e na Sirene 3, no 9 de Abril; quartas-feiras, no PSF do Boa Vista 2, no PSF do Jardim Primavera e no PSF da Vila Orlandélia; nas quintas-feiras, no PSF do bairro Nova Esperança e sextas-feiras, no PSF Colônia do bairro Colônia.

Para receber a imunização é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e caderneta de vacinação. As novas etapas da campanha serão realizadas na medida em que a Secretaria receber novas remessas.