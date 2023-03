O corpo de João Paulo de Souza Lopes, de 43 anos, de Barra Mansa, foi encontrado na terça-feira (28) no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí. O cadáver estava agarrado à barragem da Usina Elevatória Santa Cecília e foi retirado pelos bombeiros levado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda, cidade vizinha.

João morava no bairro Santa Clara e não era visto desde a noite de sábado (25), quando saiu da casa em que mora com a mãe, de 73 anos. Ele trabalhava como entregador em uma empresa de doces na cidade e não apareceu para trabalhar na segunda-feira (27), dia em que foi feito um boletim de seu desaparecimento.

O sepultamento de João ocorrerá no Cemitério São Francisco, em Barra Mansa, às 9 horas desta quinta-feira (2). (Foto: Arquivo Pessoal)