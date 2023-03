O suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas no estado de São Paulo

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pela Disque Denúncia, prenderam na noite da terça-feira, dia 28, um homem, de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Rua do Bananal, em Paraty.

Munido de informações referentes a um suspeito traficando no bairro Ponte Branca, próximo ao um campo de futebol, policiais foram até o local, onde conseguiram localizar e abordar o acusado, que ao avistar a viatura dispersou uma sacola plástica dentro de um veículo abandonado.

Com o suspeito estavam, um jovem, de, 24 anos e outro de 23. Após revista pessoal e buscas no veículo, foi localizada a sacola dispersada pelo suspeito, contendo os seguintes materiais: seis porções de erva seca (maconha) e 36 pinos de pó branco (cocaína). Diante dos fatos os três suspeitos foram conduzidos a 167ªDP (Paraty), onde após consulta no sistema da polícia, foi verificado que o suspeito já possuía passagem por tráfico no Estado de São Paulo. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. Já os outros suspeitos, foram ouvidos e liberados.