Uma colisão envolveu três veículos no início da tarde desta quinta-feira, dia 2, por volta das 12h30min, no km 393, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A colisão envolveu o GM Sonic (branco), Ford Ecosport e o Fiat Strada. O condutor de 42 anos do GM Sonic (branco) teve lesões leves, porém recusou atendimento médico.De acordo com a Polícia Federal, houve primeiro uma colisão lateral seguida de uma batida frontal.