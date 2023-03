André Rafael Brum Machado, de 34 anos, morreu atropelado por um trem da MRS Logística, no final da noite de quarta-feira, dia 1º, no bairro Siderville, em Volta Redonda.

O maquinista, de 36 anos, da composição se apresentou na Delegacia de Polícia, acompanhado de um advogado. Após ser ouvido foi liberado. Até o momento não foi divulgado as causas do acidente. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços.