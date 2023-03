Na ação, foram apreendidas máquinas de jogos de azar e anotações do jogo do bicho

Policiais militares do Serviço Reservado/P2 do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando do Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, interditaram na manhã da quarta-feira, dia 1º, um bingo clandestino em pleno funcionamento na Rua Doutor Osório de Almeida, no bairro Governador Portela, em Miguel Pereira (RJ).

Equipe em operação de inteligência e, após informações sobre um local onde estava ocorrendo jogos de azar, procederam até o endereço mencionado, onde conseguiram apreender:

Seis máquinas de Caça Níqueis

Uma máquina de apontar jogo de bicho

Uma calculadora

Dois cadernos de anotações de jogos

Duas bobinas de papel

R$ 300,00 em espécie

A ocorrência foi encaminhada para a sede da 96ª DP (Miguel Pereira), onde foram tomadas as providências cabíveis sobre o caso.