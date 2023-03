PM apreende grande quantidade de material entorpecente em Resende

Na ação, foram apreendidas pedras de crack, maconha e pinos de cocaína

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) apreenderam na noite dessa quarta-feira, dia 1º, grande quantidade de material entorpecente, abandonada dentro de uma bolsa, por traficantes da localidade, na Rua das Magnólias, no bairro Cidade Alegria, em Resende

Policiais receberam informações sobre o tráfico de droga e foram até o local indicado. Eles ficaram de longe observando a movimentação típica de tráfico de droga. Os agentes viram quando um suspeito entregou algo para uma pessoa que não foi identificada em um veículo de placa não identificada.

Os agentes foram até o local e o suspeito correu deixando para trás uma bolsa com:

283 pedras de crack

140 pequenos tabletes de erva seca (maconha)

24 pinos contendo pó branco (cocaína)

Dois tabletes pequenos aparentando ser crack e

Uma balança de precisão

Todo material apreendido foi levado para a sede da 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.