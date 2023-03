Secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária implantaram o projeto ‘Vem Junto com a Melhor Idade’ e lançaram um desafio para o mês de março

Para ampliar o acesso dos idosos do município ao esporte, lazer e a ações sociais, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac), lançou o projeto “Vem Junto com a Melhor Idade”. O objetivo é trazer os idosos com 60 anos ou mais para participar dos programas “Viva a Melhor Idade” e Grupos de Convivência, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de suas capacidades funcionais, impactando diretamente na sua qualidade de vida e de seus familiares.

E para o mês de março, a prefeitura lançou um desafio. Entre os dias 1º e 30 deste mês, o grupo da terceira idade que tiver o melhor resultado na busca ativa por alunos vai ganhar um café da manhã, no Parque Aquático Municipal, com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto. Quem quiser participar, pode procurar qualquer ginásio poliesportivo, núcleo da Melhor Idade em quadras cobertas ou o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais perto de casa.

“Chamem os amigos, os vizinhos e os parentes para entrar nos nossos programas. Avisem que, além de ganharem qualidade de vida, temos muita diversão. Baile de Carnaval, Festa Junina, eleição de Rei e Rainha da Melhor Idade e a viagem, que no ano passado beneficiou sete mil idosos com passeios para a cidade de Teresópolis”, falou o prefeito.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, informou que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2060, mais de 25% da população do país será formada por idosos com mais de 65 anos de idade e, em 2020, Volta Redonda já tinha mais de 35 mil moradores com mais de 60 anos.

“Diante desta realidade, vimos a necessidade de ampliar as estratégias que auxiliem a população a ter um envelhecimento saudável. E pelo esporte e lazer e a ação social, contribuir para que os idosos modifiquem seu comportamento, provocando transformações biológicas, psicológicas e sociais, impactando diretamente na melhoria da sua qualidade de vida”, explicou Rose.

O programa “Viva a Melhor Idade” acontece em 33 polos da Smel e os idosos podem participar de atividades como musculação, pilates, alongamento, caminhada, capoeira, dança de salão, forró, yoga, hidroginástica e natação. Trabalhar a flexibilidade, força, equilíbrio e coordenação, por exemplo, são fundamentais para que o idoso mantenha a autonomia. Em 2022, cerca de 5 mil idosos estavam inseridos no programa e o objetivo é aumentar esse número em 2023.

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, a Smac conta com 65 Grupos de Convivência, que reúnem mais de 3,5 mil idosos. As atividades acontecem nos 31 Cras e nos três Centros de Convivência. As ações dos grupos de convivência são destinadas a pessoas a partir dos 60 anos. O programa pioneiro da secretaria tem como objetivo incentivar o convívio comunitário, familiar e a garantia dos seus direitos, para uma melhor qualidade de vida. Além do desenvolvimento da autonomia por meio de manifestações culturais, de lazer e esporte. Os Grupos de Convivência contam com oficinas de violão, teatro, inclusão digital e também inclusão produtiva (geração de renda).

“Queremos movimentar ainda mais nossos Grupos de Convivência e convidar mais idosos para participarem dos encontros. Nas reuniões também são discutidos seus direitos e deveres, realizadas ações de empoderamento, além de trabalhar a autonomia física e emocional, questões sociais de respeito à família, entre outros temas ligados à terceira idade”, acrescentou a secretária.

#vemjuntocomamelhoridade

O projeto visa atender idosos acima de 60 anos de idade, residentes em Volta Redonda, nos programas de atenção à Melhor Idade, oferecidos pelas secretarias de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária, ampliando o atendimento mensal. Também estão previstas visitas sistemáticas aos idosos; promover a socialização; promover eventos sociais, culturais e esportivos, estimulando a aderência de mais idosos aos programas “Viva a Melhor Idade” e Grupos de Convivência, e conscientizar acerca dos benefícios da prática regular do exercício físico.

Secom/PMVR