Trabalho de conscientização aconteceu na manhã desta quinta-feira no bairro Aterrado

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda realizou mais uma ação de conscientização sobre o respeito às vagas especiais e exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e idosos. O secretário Washington Uchôa, acompanhado de uma equipe da SMPD e da Guarda Municipal (GMVR), percorreu as principais ruas e avenidas do bairro Aterrado.

Com auxílio de uma caixa de som, a ação percorreu a Avenida Paulo de Frontin. Ao longo do caminho, folhetos foram colocados junto a veículos que estavam em vagas reservadas aos idosos e PCDs.

Por lei, idosos e pessoas com deficiência têm direito a vagas preferenciais em áreas públicas, comerciais e espaços de lazer. No entanto, segundo o secretário Uchôa, a SMPD tem registrado um aumento considerável no número de reclamações, em relação ao desrespeito às vagas exclusivas.

“Nosso objetivo é fazer valer o direito do idoso e do deficiente sobre as vagas especiais. Tenho recebido muitas reclamações de motoristas que não respeitam essas vagas. A multa é de R$ 293 e tem também a perda de 7 pontos na carteira de motorista. Nós vamos fazer essa ação em Volta Redonda constantemente, queremos que a população tenha essa conscientização”, reforçou Washington.

Multa e sete pontos na CNH

As vagas para pessoas com deficiência são exclusivas para veículos conduzidos ou que transportam elas. Para garantir o uso desses espaços públicos, é obrigatório o uso de um cartão de identificação no painel do veículo. Esse documento é obtido através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Caso o condutor que não esteja credenciado seja flagrado em uma vaga especial, ele pode ser autuado com uma multa no valor de R$ 293,47, com perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo é passível de remoção ao Depósito Público Municipal.

Sinais sonoros

A secretaria da Pessoa com Deficiência também investe em outras ações de melhoria para beneficiar PCDs. Uma delas é a instalação de sinais sonoros, que auxiliam na travessia de cegos e de pessoas com deficiência visual. Nesta semana, foram instalados novos equipamentos nos bairros Ponte Alta, Jardim Amália e Três Poços. A cidade já contava com aparelhos na Vila Santa Cecília e em frente à Ilha São João. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.