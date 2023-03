Unidade LIV Barra Mansa passará a funcionar 24 horas

A partir de 19 de março, a unidade da LIV Saúde na cidade de Barra Mansa passará a funcionar 24 horas por dia, segundo comunicado divulgado pela empresa. O objetivo, segundo a LIV, é oferecer aos usuários “atendimento ininterrupto e de qualidade”. O Next Barra Mansa fica na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, 116, no Centro, e oferece atendimentos eletivos em diversas especialidades, além de atendimento de urgência. Um dos grandes diferenciais do NEXT para o usuário é que ele não paga fator moderador ao acessar os serviços.

Segundo a empresa, os atendimentos de alta complexidade serão feitos em Volta Redonda, no Hospital Santa Cecília.

“Acreditamos que essa iniciativa irá beneficiar diretamente os nossos beneficiários e a comunidade em geral, proporcionando um atendimento mais ágil, eficiente e humanizado, sempre pautado pela ética, transparência e responsabilidade social”, afirmou a empresa em Comunicado.