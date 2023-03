Motocicletas fazem parte dos 65 veículos recolhidos ao Depósito Público Municipal, durante ações de fiscalização das forças de segurança

Durante o mês de fevereiro, 65 veículos foram recolhidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, flagrados pelas ações de fiscalização do programa “VR em Ordem”, em trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR), 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Base Integrada dos bairros Retiro e Aterrado, e programa Segurança Presente. Das 36 motos recolhidas, 12 tinham o escapamento adulterado (descarga aberta), que são alvos de inúmeras denúncias recebidas pelos canais de comunicação do governo municipal.

Os veículos encaminhados ao depósito – 36 motos, 28 automóveis e uma van – apresentaram diversas irregularidades que não puderam ser sanadas no local da abordagem. As 36 motocicletas foram removidas por irregularidades como: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com a CNH de categoria diferente; veículo sem as placas de identificação e veículo não registrado. Dessas motos, 12 estavam com os escapamentos adulterados (descarga aberta), causando transtornos à população, que se sente incomodada e reclama muito.

Os automóveis foram flagrados por estarem em situação de abandono, após proprietário não cumprir o prazo; condutor sem a CNH; além de dois condutores flagrados por embriaguez ao volante e encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia), para as devidas providências.

“As ações das forças de segurança são realizadas em todos os bairros da cidade e seguem por tempo indeterminado. Parabéns aos agentes, que têm trabalhado com dedicação e feito a diferença, trazendo mais tranquilidade, principalmente quando tiram das ruas as motos barulhentas, que incomodam idosos, enfermos, crianças, autistas, entre outros”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR