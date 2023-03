VÍDEO: vento arranca telhado de imóvel no bairro Minerlândia em Volta Redonda

O temporal seguido de uma forte rajada de vento na tarde desta sexta-feira, dia 3, em Volta Redonda, fez com que uma telhado de alumínio de um imóvel se deslocasse para o meio da Rua Valentino Ângelo Granato, no bairro Minerlândia. Veja o vídeo no fim da notícia.

A estrutura parou sobre a fiação de um poste. No momento desta publicação, os moradores aguardavam a chegada da Defesa Civil para isolar a área e trabalhar na retirada do telhado. Choveu apenas 20 minutos em Volta Redonda, sendo o suficiente para alagar algumas vias. Os bairros São João, Vila Santa Cecília, Conforto e Retiro foram um dos que registraram pontos de alagamento.