Chuva forte provoca alagamentos e obstrução de rodovia em Barra Mansa

As fortes chuvas desta sexta-feira, dia 3, provocaram alagamentos, obstrução de rodovia e enxurradas em pontos de Barra Mansa.

Na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga) uma árvore caiu na pista interditando totalmente a rodovia. Moradores e condutores de veículos retiraram os galhos e conseguiram liberar provisoriamente a pista.

Na Rua São João/Albo Chiesse (ligação Centro à Rodovia Presidente Dutra) a correnteza assustou mais uma vez os moradores. Na Via Sérgio Braga (ligação Barra Mansa x Volta Redonda), houve alagamento e motoristas ficaram preocupados com o nível elevado das águas. Muitos optaram por não passar com receio de uma pane no veículo.