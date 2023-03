Um crânio humano foi encontrado na noite da quinta-feira, dia 2, à beira do Rio Paraíba do Sul, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O resto mortal foi encontrado por uma mulher, de 42 anos, na Avenida Tenente José Eduardo. Ela acionou a Policia Militar, que isolou a área para o trabalho da perícia.