A Defesa Civil municipal informou, no início da noite, que três desabamentos parciais de imóveis foram registrados na Vila Principal, Boa Sorte e no São Francisco, em Barra Mansa

Nos bairros Boa Sorte e São Francisco, as residência foram interditadas. Na Vila Principal uma mulher, que não foi identificada ficou ferida com a queda do telhado de sua residência.

Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, no Centro, sem ferimentos graves. Os habitantes das três residências estão abrigados por parentes. Não foram informadas quantas pessoas estão desalojadas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, em uma hora e dez minutos o volume acumulado de chuva chegou a 55mm, com fortes rajadas de vento. O órgão teve conhecimento de quatro quedas de árvore, uma das quais na Estrada Governador Chagas Freitas, que liga a Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto.

A árvore caída ainda impedia a passagem de veículos no início da noite. No momento desta publicação, os moradores da localidade estavam sem energia elétrica. Uma árvore também caiu nas proximidades da Metalúrgica Saint Gobain, na Barbará, e outra no início da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), no bairro Monte Cristo. A outra ocorrência de queda de árvore não teve o local informada.