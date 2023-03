Vagas para capacitação em nove áreas de atuação estarão disponíveis a partir desta terça-feira, dia 7

A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, disponibiliza vagas para nove cursos profissionalizantes gratuitos a partir desta terça-feira, 7. As oportunidades de capacitação são nas áreas de cabeleireiro, maquiagem, estética corporal, depilação, corte e costura, confeitaria, manicure e mecânica, que serão ministradas na sede da FBG; e para ornamentação de eventos, com aulas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) Água Limpa e Siderlândia. As vagas são limitadas.

Os cursos são voltados para maiores de 15 anos, moradores de Volta Redonda. Para as oito primeiras opções, a inscrição deve ser feita na sede da fundação, na Estrada Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, nº 3.000, Sítio dos Carvalhos, Retiro, das 8h às 11h, e das 13h às 15h30.

Os candidatos à vaga no curso de ornamentação de eventos devem procurar o Cras Água Limpa, na Rua Siqueira Campos, nº 16, ou o Cras Siderlândia, na Rua 10, nº 20, no mesmo horário. Em todos os casos, é necessário apresentar uma foto 3X4 e cópia do documento de identidade e comprovante de residência.

As aulas do programa “Formando Profissionais”, da FBG, começam no dia 11 de abril, sempre na parte da manhã, e têm duração de quatro meses. Todos os alunos que concluírem o curso, com registro de frequência, participam de cerimônia de formatura e recebem certificados.

“Entre 2021 e 2022, mais de 650 alunos se formaram e estão aptos para atuar no mercado de trabalho formal ou como empreendedor individual”, disse o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, ressaltando que os cursos são de excelente qualidade e que os instrutores se destacam pela experiência na área de atuação, e pela capacidade de passar o conhecimento aos alunos. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.