Polícia Militar apreende granada e pistola no bairro Cidade Alegria

Policiais militares prenderam um jovem, de 18 anos na manhã desta sexta-feira, dia 3, com pistola, granada e munições na casa do suspeito na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. O pai do suspeito autorizou a entrada dos agentes. Foram apreendidos 11 munições calibre 9mm, dois carregadores de pistola, um cinto de guarnição com coldre e porta- carregador, roupas camufladas e uma touca ninja. O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia. (Foto: Polícia Militar)