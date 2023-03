Com ele foram apreendidos 181 eppendorfs de cocaína

Policiais militares 2ª Companhia Independente da Policia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações fornecidas pelo disque denúncia, prenderam na tarde dessa quinta-feira, dia 2, um jovem, de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas na Avenida Aloisio de Castro, no bairro Condado, em Paraty (RJ)

Equipe de busca da 2ª seção/2ªCIPM juntamente com a Patamo, do Serviço Reservado, receberem informações, sobre tráfico de drogas no endereço mencionado, onde um suspeito com a camisa da seleção de futebol do Japão estava comercializando drogas. Ao chegarem ao local, os policiais permaneceram em vigia e constataram a veracidade do fato. Quando o suspeito estava vendendo as drogas a três pessoas, a equipe efetuou a abordagem.

Os três usuários de drogas conseguiram fugir, ficando apenas o suspeito com a mochila preta nas mãos, sem tempo de conseguir escapar. Durante abordagem, ele falou que estava vendendo para uma pessoa que foi identificada pela polícia. Com ele foram apreendidos um total de 181 eppendorfs de cocaína (tubos para embalar entorpecentes).

70 eppendorfs de pó branco/Cocaína de 10 Reais.

61 eppendorfs de pó branco/Cocaína de 30 Reais.

49 eppendorfs de pó branco/Cocaína de 50 Reais.

Um rádio transmissor

Diante dos fatos, o preso e material apreendido, foram levados para 167ª DP (Paraty), para apreciação da autoridade policial. O acusado foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.