PRF apreende mercadoria contrabandeada na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira, dia 2, por volta das 15 horas, vários produtos sem nota fiscal no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Hyundai HB/20S 10M Vision (prata), de um veículo de locação, tendo dois homens como ocupantes.

O condutor contou aos agentes que trabalhava para uma empresa e que estava vindo do interior de São Paulo, mas não soube dizer a cidade e estava muito confuso.

O passageiro informou que trabalhava há pouco mais de um mês na mesma empresa e que estava atuando apenas como motorista. Ao realizar a fiscalização do veiculo foram encontrados em seu interior:

Seis câmeras Black Magic Cinema 6k design PRO

Nove câmeras Canon EOS 250D

Dois perfumes Ferrari Black Eua de Toilette

Um Power Bank 10000 mAh

Sobre a mercadoria o motorista disse ter pegado na região do Braz, em São Paulo. O passageiro informou que a mercadoria foi colocada no porta-malas por terceiros e não soube precisar onde a mercadoria foi entregue.

No interior do veículo também foram encontrados cupons fiscais de origem paraguaia, além de cédulas da moeda Guarani (Paraguai) e Peso (Argentina). A mercadoria estaria vindo do Paraguai e seria entregue na sede de uma Empresa em Vitória (ES). Após uma consulta realizada em lojas virtuais, foi possível observar que o valor total da mercadoria seria de aproximadamente R$ 200.000,00.

Diante dos fatos, a mercadoria foi encaminhada para a Delegacia da Policia Federal em Volta Redonda (RJ) para realização dos procedimentos cabíveis.