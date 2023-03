Procissões da Via Sacra terão segurança garantida em Volta Redonda

Planejamento operacional foi acertado em reunião entre representantes das igrejas participantes, Ordem Pública, Guarda Municipal e Segurança Presente

A segurança dos fiéis e a fluidez do trânsito durante as procissões programadas pela Paróquia Santa Cecília, na Via Sacra, em Volta Redonda, foram planejados durante a reunião realizada nessa quinta-feira (2), na Casa Paroquial, na Vila Santa Cecília. Os eventos iniciam nesta sexta-feira e seguem até o próximo dia 21, nas igrejas de vários bairros da cidade, com início sempre às 19h. Caso chova nos dias e horários marcados, a Via Sacra acontecerá dentro das igrejas.

Estiveram presentes ao encontro: o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula; o coordenador do Programa Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; o Monsenhor Alércio Aparecido de Carvalho e os coordenadores responsáveis pelas igrejas participantes.

“A reunião teve como objetivo a garantia da integridade física dos fiéis, bem como prevenir os impactos no trânsito dentro dos bairros. A meta é que tudo seja feito com segurança, para que os participantes possam levar seus familiares e amigos sem preocupação”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Foto cedida pela secretaria de Ordem Pública (Semop)