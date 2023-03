Saae-VR pede para moradores economizarem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) orienta que moradores, principalmente dos bairros Laranjal, Morada da Colina, Siderópolis, Bela Vista, São Lucas, Vila Brasília, Jardim Belvedere e Vila Rica-Tiradentes, economizem água nesta sexta-feira, dia 3, devido à parada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte, ocorrida por conta de falta de energia elétrica na tarde de quinta-feira, dia 2.

A estação chegou a operar com capacidade reduzida por cerca de 11 horas, sendo necessários reparos no sistema de bombeamento do bairro Laranjal e de rede de abastecimento no Bela Vista. Os trabalhos já foram concluídos e o abastecimento está sendo normalizado gradativamente.

O Saae-VR pede à população que evite desperdícios, priorize o consumo humano. Os moradores que estiverem sem água podem acionar a autarquia através do número 115.