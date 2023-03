Programação pedagógica conta com preparação para provas de bolsa de estudos, oficinas de robótica e esportivas; estimativa é atender 3 mil alunos

Vinte unidades de Ensino Fundamental da rede municipal de Volta Redonda iniciam, neste fim de semana, o projeto “Sábado na Escola”. A programação pedagógica começa neste dia 4 e contará com atividades esportivas, curso preparatório para as escolas do Ensino Médio com oferta de bolsa de estudos, reforço escolar e oficina de robótica. A estimativa é atender 3 mil alunos por sábado, no horário das 7h às 12h. Aos participantes, as escolas servirão o desjejum e o almoço.

Segundo o coordenador do “Sábado na Escola”, Reginaldo Roque, o objetivo é assegurar para os alunos de 6º ao 9º ano, além de um espaço de convivência saudável, atividades interessantes e que contribuam para a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento pleno. Além dos esportes e da robótica, haverá aulas de reforço em Língua Portuguesa e Matemática, e curso preparatório para os alunos do 9º ano, que farão provas de seleção para as escolas do Ensino Médio da região, com oferta de bolsa de estudo parcial e/ou integral.

“A iniciativa busca contemplar toda a comunidade escolar. As atividades buscam auxiliar os que têm dificuldades em aprendizagem, outros que precisam de um aprofundamento em determinadas disciplinas com aulas de Língua Portuguesa e Matemática. Também teremos atividades práticas de esporte e oficinas com alunos da Robótica”, disse, explicando que a iniciativa se trata de uma atividade extra, ou seja, o aluno que não comparecer é livre de faltas.

A diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME), Valéria Augusta, acredita que o projeto viabiliza uma relação mais próxima e sólida dos estudantes e da comunidade escolar com a escola, que estará aberta aos sábados para acolhê-los e desenvolvê-los em diversos aspectos, como o cognitivo, o motor e o socioemocional.

“O projeto será desenvolvido como atividade extracurricular, de março a novembro, com profissionais capacitados, e representa o compromisso do governo com uma educação de qualidade. Em breve, daremos continuidade ao projeto ‘Sábado na Escola – Avançando com Arte e Movimento’, com os alunos dos Anos Iniciais – Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)”, afirmou Valéria.

Estudantes interessados deverão procurar a escola na qual se encontram matriculados para obter outras informações.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, destacou que tem buscado oferecer oportunidades a todos os alunos da rede municipal.

“Acreditamos que a educação é uma ferramenta de transformação social e, sem dúvidas, temos muitos talentos na rede. Muitos valores que acabam ficando escondidos. Então estamos buscando soluções para conseguir oferecer cursos e capacitações, para que esses jovens possam ter condições de competir no mercado de trabalho ou em um processo seletivo, por exemplo. O prefeito Neto nos deu carta branca e queremos valorizar, tanto os nossos estudantes quanto os professores”, enfatizou Sodré. Secom/PMVR