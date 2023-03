Quatro unidades básicas de saúde, além dos shoppings Sider e Park Sul, estarão abertos no ‘plantão de vacinação’

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica neste fim de semana, dias 4 e 5, a vacinação contra a Covid-19. Estarão disponíveis as vacinas Pfizer Baby, Pfizer infantil e adulto, e também a dose de reforço bivalente – indicada para idosos acima de 70 anos, e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

No sábado, duas unidades ficarão abertas, ofertando todas as vacinas, incluindo as infantis, sendo elas: Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 249, das 8h às 18h; e UBSF Vila Mury, das 8h às 17h. Já nos shoppings Sider e Park Sul, a aplicação será destinada ao público adulto e idoso, das 10h às 20h.

No domingo, além das unidades mencionadas acima (249 e Vila Mury), outras duas abrirão para vacinação: UBSFs São Geraldo e Volta Grande, no mesmo horário de atendimento, das 8h às 17h. No domingo, a aplicação para o público adulto continua no Shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, onde o horário será das 14h às 20h.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, ressaltou que as pessoas não incluídas no reforço da bivalente devem completar o esquema de vacinação com a monovalente, que permanece disponível no município.

“Como ocorre aos fins de semana, estaremos intensificando a vacinação. A novidade deste ‘plantão de vacinação’ é que quatro unidades estarão abertas. Nesses locais, tanto crianças quanto adultos e idosos poderão se vacinar. Nos shoppings, optamos por oferecer a vacinação ao público adulto e idoso. Vale ressaltar que as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a bivalente devem tomar o segundo reforço, caso a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses”, completou Vasconcellos. Secom/PMVR