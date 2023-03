Carro capota na Paulo Erley Alves Abrantes, em Volta Redonda

Um carro capotou, no início da tarde deste sábado, dia 4, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes (estrada Volta Redonda-Pinheiral, nas proximidades do entroncamento da via com a BR-393 (Lúcio Meira), em Volta Redonda.

Motoristas que passaram pelo local informaram que os bombeiros e o Samu chegaram a ser acionados, mas nenhuma pessoa chegou ao Hospital São João Batista, onde geralmente são socorridas, ao menos inicialmente, vítimas de acidente.

A Guarda Municipal de Volta Redonda foi para o local a fim de orientar o trânsito até a remoção do carro.