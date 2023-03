Equipes da prefeitura de Volta Redonda atuam após forte chuva

Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura estão nas ruas para reparar e minimizar os impactos do temporal com rajadas de vento

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está nas ruas desde o fim da tarde desta sexta-feira (3), atuando nos reparos pela forte chuva que atingiu a cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, durante o temporal choveu aproximadamente 46 mm, sendo que 42 mm ocorreram em apenas 30 minutos. Os ventos chegaram a atingir 78 km/h.

A ventania fez com que o telhado de alumínio de um imóvel fosse arrancado. As telhas de alumínio foram parar no meio da Rua Valentino Ângelo Granato, no bairro Minerlândia. A área foi isolada e com um auxílio de uma retroescavadeira, a estrutura começou a ser retirada ainda na madrugada deste sábado (4).

Ainda segundo a Defesa Civil, foram registradas outras três ocorrências durante o período. Houve pontos de alagamentos nos bairros Retiro e Açude e quedas de árvores na Voldac. Ninguém ficou ferido.

Após a chuva, o nível do Rio Paraíba do Sul atingiu 2,24 m acima do nível normal. Equipes da Defesa Civil estiveram em pontos estratégicos do município monitorando as margens do rio. Fotos: Divulgação/PMVR