Policiais militares estavam em patrulhamento, neste sábado, dia 4, quando abordaram um suspeito com drogas na Rua Frei Henrique Soares, Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, Volta Redonda.

Com ele foram apreendidos 41 pedaços de maconha, 21 pedras de crack, 25 pinos de cocaína e R$ 64,00, em dinheiro. O suspeito e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.