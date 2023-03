Homem suspeito de estelionato é preso em Valença

Um homem, de 34 anos, foi preso por policiais militares na tarde de sábado, dia 4, por volta das 16h30min, suspeito de estelionato em uma pousada na Avenida do Contorno, no Centro de Valença.

Os agentes foram acionados por um comerciante, de 37 anos, no ramo de bebidas que contou aos agentes que um homem havia comprado várias bebidas pelo Pix e enviado um comprovante falso.

Disse que um motorista de aplicativo pegou as mercadorias em seu depósito para fazer a entrega a um comerciante nas proximidades. Policiais militares seguiram e abordaram o motorista do aplicativo. Ele contou aos agentes que foi contratado por um homem que estava hospedado numa pousada localizada na Avenida do Contorno para fazer a entrega da mercadoria.

Os agentes foram até a pousada e o suspeito e as partes foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após ser ouvido o suspeito foi autuado e ficou preso.

Foram apreendidos e recuperados os produtos que foram vendidos pelo intermediário que pagou com PIX falsificado.

Cinco fardos de lata cerveja Skol

Cinco fardos de lata cerveja Brahma

Quatro fardos de lata cerveja Antártica

Quatro fardos de lata cerveja Heineken

11 garrafas 250 ml cerveja Heineken