Polícia Militar flagra suspeitos com drogas na Vila Brasília

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar flagraram neste domingo, dia 5, três suspeitos de tráfico de drogas, de 21,18 e 15 anos na Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Ao avistarem a viatura policial os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. Com eles foram apreendidos 46 pinos de cocaína, 34 pedaços de maconha, 27 pedras de crack, dois rádios transmissores, um caderno com anotações do tráfico, um celular e R$ 177,00.