Um acidente ocorrido na tarde de domingo, dia 5, deixou cinco pessoas feridas na RJ-145 (Estrada que liga a cidade de Barra do Pira até Valença, em Barra do Piraí), no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Uma criança, de 10 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Maternidade de Valença. As outras vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Barra do Piraí.

Duas mulheres, que não tiveram a idade informada, ficaram feridas. Uma delas com ferimentos no rosto e a outra com lesões nas pernas e com dores abdominais. Um homem, de 57 anos, e uma mulher também ficaram feridos.