Casal fica ferido em acidente de moto na Dutra, Porto Real

Um casal, ficou ferido ao cair de uma moto na manhã desta segunda-feira, dia 6, por volta das 7 horas, na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro em Porto Real.

A moto era conduzida por um jovem, de 24 anos, que não estava habilitado para dirigir esse tipo de veículo. Ele só possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B.

Os dois foram socorridos pelo resgate da CCR Rio-SP e levados para o Hospital de Emergência, de Resende. Foi aplicada a devida multa por dirigir veículo com CNH de categoria diferente do veículo que estava conduzindo, no valor de R$ 586,94.

As faixas esquerda e direita ficaram interditadas para o atendimento as vítimas, sendo liberadas por volta de 7h30 min, o que causou congestionamento.