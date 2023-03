Chuva: queda de árvore interdita estrada para o distrito de Rialto

A chuva acompanhada de ventos fortes voltou a atingir Barra Mansa na noite do domingo (5). A ventania provocou queda de árvores em alguns pontos da cidade.

A estrada que liga a Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto está interditada. Nenhum tipo de veículo estava passando até o momento desta publicação. As árvores atingiram a rede elétrica. Na Colônia, Na Colônia Santo Antônio, houve alagamento na Avenida Ministro Amaral Peixoto, a principal via de acesso ao distrito de Rialto. As ruas transversais também foram atingidas pelas águas.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão desde a madrugada desta segunda (6) atuando na cidade. Também houve queda de árvores nos bairros Colônia, Abelhas 2, Água Comprida e Centro. O coordenador João Vitor Ramos informou que o índice pluviométrico chegou a 25mm em 20 minutos.