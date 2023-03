Chuvas: Bombeiros reforçam efetivo em Barra Mansa

Barra Mansa recebeu nesta segunda-feira, dia 6, a visita do coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil, também comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Acompanhado de sua equipe, ele avaliou a situação de Barra Mansa, que há cerca de 60 dias vem sofrendo com a chuva constante.

O secretário foi recebido no Parque da Cidade pelo prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do coordenador da Defesa Civil municipal, João Vitor da Silva Ramos, e outros auxiliares. Drable expôs ao secretário sua preocupação, em especial com as famílias em áreas de risco. “A sensação é de que estamos enxugando gelo, já que nós limpamos as estradas em um dia e, no dia seguinte, desce uma quantidade de terra ainda maior”, afirmou.

Ele acrescentou que a prioridade, neste momento, é a preservação da vida dos moradores. “Sei que muita gente não tem para onde ir ou se amparar, mas tem que sair de casa. Hoje cedo, muito preocupado com o movimento de terra pelos bairros da cidade, liguei para o coronel Leandro para pedir socorro e ele prontamente veio nos prestar apoio e orientação”.

De imediato, Leandro Sampaio Monteiro estabeleceu o aumento do efetivo para atender as demandas do município. “O Corpo de Bombeiros já está na cidade dando apoio, mas determinei ao comandante da área que amplie os nossos militares na região. Ainda hoje vamos ter mais 14 militares de serviço 24 horas, além dos que já temos. Estou enviando uma equipe da Defesa Civil do Estado para auxiliar na homologação, o quanto antes, do decreto de situação de emergência”, informou.