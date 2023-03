Serviço está sendo feito pela secretaria de Ordem Pública e concessionária de energia Light, sempre à noite

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), retirou dos postes de iluminação da cidade: 577,8 quilos de fios e cabos em desuso ou piratas, que se acumulam e ficam embolados, trazendo transtornos a usuários. A ação, feita durante um mês, acontece em parceria com a concessionária de energia Light, sempre durante a noite, e acompanhada por equipe da Guarda Municipal (GMVR).

Nesse período, o trabalho foi feito em 174 postes; teve 208 fios e cabos não identificados; encontrou 472 cabos partidos e flagrou 26 que estavam fora do padrão, estando baixos demais e oferecendo perigo. O objetivo do serviço é regulamentar a quantidade desses fios em postes, retirando os que estão soltos e em estado de abandono, e que foram deixados por empresas de telefonia, TV a cabo, internet e outros.

A equipe da concessionária de energia, antes de realizar o serviço, faz um levantamento da área para detectar as irregularidades, uma vez que todos os fios e cabos precisam ser identificados por uma placa oficial cedida pela empresa. Os que estão sem essa identificação são retirados.

“Todas as noites as equipes estão nas ruas e, aos poucos, estão sendo retirados os fios e cabos desnecessários e que, principalmente nesses dias de chuva e ventania, trazem muitos transtornos a moradores, sem contar o perigo que podem causar as ligações clandestinas que são encontradas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR