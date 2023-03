Mais de mil castrações foram realizadas em Quatis

A Prefeitura de Quatis atingiu a meta de mil castrações entre cães e gatos no município na última semana. De acordo com o Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade registrou um total de 1006 castrações até o momento. A meta foi alcançada por meio de recurso próprio e também através da parceria com o programa RJ PET da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro.

O projeto inclui castrações de animais cadastrados pelos tutores residentes no município e dentre os que foram resgatados, com atendimentos realizados pelo Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), empresa parceira da prefeitura e responsável pelo recolhimento dos animais em Quatis.

A prefeitura informa que, para agendar a castração, basta o munícipe se dirigir ao Departamento da Vigilância Sanitária com RG, CPF e comprovante de residência, para realizar o cadastro do animal, o endereço é Rua Olavo de Castro Lobo, nº 40, embaixo da Casa da Mulher.