Pátio de Manobras de Barra Mansa: Obras entram em fase de conclusão

A ponte rodoviária que integra as obras de readequação ferroviária de Barra Mansa, localizada próxima ao Fórum do município, teve instalado o seu tabuleiro estrutural, também conhecido como sistema de pisos. Na próxima terça-feira (07), será realizada uma nova pavimentação sobre a base.As informações foram divulgadas pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos. “As obras de readequação ferroviária continuam avançando. A projeção é de que ainda neste primeiro semestre do ano, sejam iniciados os serviços que compreendem a terceira e última fase do projeto, inclusive a conclusão do viaduto do bairro Barbará”, ressaltou.Eros destacou ainda que outra intervenção já foi realizada é a preparação da base do solo para a pavimentação asfáltica naquele local, abrindo espaço para a construção da nova avenida que se estenderá até o bairro Saudade.As obras visam o ordenamento do tráfego de trens na área urbana, além da melhoria da mobilidade nos pontos de intersecção com a linha férrea. Em sua totalidade, compreendem uma extensão de 4,84 km, com adequação de cerca de 5,7 km de vias urbanas,reconstruídas ou implantadas e pavimentadas, bem como a construção de viadutos e passarelas.Popularmente conhecida como ‘retirada do pátio de manobras’, as obras são realizadas pelo DNIT (Departamento de Infraestrutura de Transportes), autarquia federal e tem o acompanhamento da Prefeitura de Barra Mansa.

TERCEIRA FASE – Está programada para a próxima sexta-feira, dia 10, às 15 horas, a relicitação para a contratação da empresa que executará as obras complementares urbanas de implantação e recuperação de pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação da readequação ferroviária. O valor estimado do serviço é de R$41.686.503,96 milhões, garantidos no orçamento da União por meio de indicação da bancada federal do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido do prefeito Rodrigo Drable.

A licitação ocorreu em 2022, porém as três empresas interessadas na execução das obras não apresentaram atestado técnico, frustrando assim o procedimento. Neste contexto, em dezembro do ano passado, foi reiniciado o processo de relicitação.