Área vem recebendo inseticidas para eliminação de larvas e mosquitos adultos; bairro Aero Clube tem baixo índice de infestação de 0,5%

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Volta Redonda, ligado ao setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem realizando ações rotineiras de bloqueio na garagem municipal, no bairro Aero Clube, com utilização de um inseticida específico, para combater os focos do Aedes aegypti. A coordenação da garagem também vem recebendo orientações sobre os cuidados e o combate aos focos de criadouros do mosquito. De acordo com o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti), o Aero Clube registrou 0,5%, considerado baixo pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, explicou que estão sendo feitas aplicações semanais para a eliminação de larvas e mosquitos adultos, na garagem e na área ao entorno.

“Em meados de fevereiro, agentes de endemias realizaram uma varredura pelo bairro com orientação aos moradores sobre os cuidados com os ambientes e também fizeram a eliminação de criadouros nas residências. Na última semana do mês passado foi feita a aplicação de um inseticida específico para combater insetos adultos. É como uma espécie de fumacê, só que neste caso é utilizada uma bomba costal e também produto adequado. A área de aplicação abrangeu imóveis, incluindo a garagem municipal – disse Janaina, explicando que a aplicação do inseticida ocorre pelo período de quatro semanas e deve ser concluída no fim de março.

Outras medidas também foram tomadas em relação à garagem municipal, como capina e limpeza do local. Em relação as sucatas e veículos que não possuem mais serventia ao Poder Público, a prefeitura informa que, nesta terça-feira (7), um pregoeiro estará na garagem para preparar o leilão público do material que está no local. Até que o certame ocorra, a Vigilância Ambiental continuará monitorando o local de maneira estratégica, afim de evitar qualquer proliferação do Aedes aegypti. Fotos: Divulgação/PMVR