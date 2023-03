Segunda fase da campanha continua em todas as 46 unidades básicas de saúde para aplicação das doses

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia nesta terça-feira, dia 7, a vacina bivalente para pessoas a partir de 68 anos. Com isso, a campanha de vacinação entra na segunda fase. Todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBSs e UBSFs) continuarão disponibilizando a dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, ou Janssen.

O atendimento para vacinação nas unidades de saúde é das 08h às 16h, mas algumas delas funcionam com horário estendido. São elas: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos continuam recebendo a bivalente, que pode ser aplicada com o intervalo de quatro meses após a última dose aplicada. Vale lembrar que a vacinação segue um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases.

O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, mencionou que conforme a chegada de novas doses o objetivo é que outras faixas etárias sejam beneficiadas com a bivalente.

“O município está entrando na segunda fase, as doses a partir desta terça-feira, serão direcionadas para idosos acima de 68 anos. Haverá outras fases da vacinação que irá atender a outros grupos no decorrer da campanha”, disse.

Próximas fases da campanha (datas ainda serão definidas)

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

População a partir de 18 anos de idade privada de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade.

Fotos de arquivo Cris Oliveira- Secom/PMVR