Novo setor de Faturamento foi aberto, com objetivo de dar mais agilidade aos serviços e proporcionar melhores condições de trabalho

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, ganhou um novo setor de Faturamento. A área foi aberta nesta semana, com objetivo de dar mais agilidade aos serviços e proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários. A arquiteta e assessora técnica do HSJB, Claudia Freitas, explicou que o local onde ficava o setor de Faturamento era distante do bloco administrativo, o que, no dia a dia, dificultava a otimização do trabalho.

“Como tínhamos uma área próxima à administração inutilizada, conseguimos, através de um projeto, unir o atual bloco administrativo ao espaço, criando um novo setor de Faturamento. Fazem parte do projeto uma ampla sala para 13 funcionários, espaço arejado, iluminado, confortável, além de uma sala de arquivo, de coordenação, banheiros masculino e feminino, sala de pré-faturamento e copa”, enumerou Claudia.

No projeto que uniu os blocos foram construídas duas salas, uma para o Jurídico e outra para Assessoria Técnica, além de um Depósito de Material de Limpeza.

O HSJB é referência no atendimento médico no interior do estado. Além da traumato-ortopedia, o hospital é modelo em outras especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax.