Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram conduzidos à delegacia de Barra Mansa com arma, droga e munições, na manhã desta quinta-feira (7). A abordagem da Polícia Militar aos menores aconteceu no bairro Vila Maria, após uma denúncia.

Com o adolescente mais novo os agentes apreenderam 13 trouxinhas de maconha. Na casa do mais velho, os PMs encontraram, debaixo do travesseiro dele, um revólver calibre 38 e cinco munições intactas, além de uma porção de maconha triturada. Questionado sobre a arma, o menor disse que era para a sua proteção.

Um rádio comunicador também foi apreendido durante a ação. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação da dupla na delegacia. (Foto: PM/Divulgação)