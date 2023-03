BM e VR: Chuva provoca alagamentos na região

O forte temporal que atingiu a região provocou alagamentos em várias ruas de Barra Mansa e Volta Redonda.

Ocorreram rajadas de ventos em vários pontos.

Na estrada Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, foi mais uma vez tomada pela água. E, novamente, o conjunto residencial Aymoré, que fica no bairro, também registrou o alagamento de ruas (que ficam em nível abaixo da via principal).

Em Volta Redonda, pontos da Rodovia dos Metalúrgicos, próximo à Via Dutra, e no trecho do Jardim Belvedere ficaram alagadas.

Na Avenida Antônio de Almeida, nas proximidades do Supermercado Royal houve alagamento, no bairro Retiro.

No bairro São João, moradores relataram que chegou a haver uma pequena precipitação de granizo. (Fotos de leitores)