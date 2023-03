Casa desaba no bairro Siderlândia, em Barra Mansa

Uma casa desabou na tarde desta terça-feira, dia 7, durante o temporal seguido de fortes ventos no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Um morador estava sozinho na residência não se machucou. Ele foi acolhido na casa de familiares. Segundo a Defesa Civil em apenas 20 minutos, choveu 33 milímetros na cidade.

Ocorreram duas quedas de árvore: uma na Vila Coringa e outra no São Luiz. De acordo com o órgão, não houve transbordamentos de rios registrados. Em Volta Redonda, houve alagamentos no Retiro, mas, de acordo com a Defesa Civil, nenhuma ocorrência emergencial foi registrada.