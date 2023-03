Homem acusado de matar transexual em Porto Real é preso

Um homem, acusado de matar uma jovem transexual de 21 anos, em 15 de fevereiro deste ano, em Porto Real, foi preso pela Polícia Civil. A prisão ocorreu na última quinta-feira (2), mas somente na segunda-feira (6) que foi divulgada.

O suspeito foi encontrado no bairro Jardim Real. Na ocasião do crime, cometido no bairro Vila Real, o corpo foi encontrado por um tio da jovem, com sinais de estrangulamento. Desde então, a polícia vinha investigando o ocorrido, e com bases nas provas levantadas, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado.

O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda.