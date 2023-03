Foram apreendidos um revólver e drogas

Policiais militares do 10ºBPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações do Disque Denúncia, prenderam no final da tarde do último domingo, dia 5, três suspeitos pelo crime de tráfico de entorpecentes na Alameda Água Fria, no bairro Palmares, em Paty do Alferes (RJ).

Policiais foram até o local para verificar informações sobre tráfico de drogas e disparos de armas de fogo. Foi feito cerco com posicionamento estratégico, devido extensão da área. Após esse cerco, os policiais conseguiram localizar o local, onde foram encontrados na residência onde estavam os suspeitos, 80 pinos de cocaína, um revólver calibre 22, com numeração suprimida da marca Pasper Eca Armas, de fabricação argentina, 12 munições de calibre 22 intactas, seis cápsulas deflagradas e um rádio transmissor da marca Baofeng.

Diante dos fatos os suspeitos e material apreendido, foram levados para 96ª DP (Miguel Pereira), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sendo autuados pelo crime de tráfico de entorpecentes.