Equipamentos vão ser licitados e, em breve, unidade ampliara capacidade de atendimento em quase 20%_

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu a obra de adequação do terceiro pavimento do prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro, que vai receber 30 novos leitos de clínica médica, ampliando a capacidade de atendimento em quase 20%. O próximo passo será a licitação para aquisição dos equipamentos que vão ser instalados no espaço médico.

“É a segunda vez que ampliamos a capacidade de atendimento do Hospital do Retiro. Já entregamos outros 30 leitos em parceria com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha) e essa parceria tem dado certo, tanto que vamos abrir mais 30 leitos para a população em breve. São parcerias como essa que estão nos ajudando a reconstruir Volta Redonda e fazer a saúde voltar a ser uma referência”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A ampliação dos leitos acontece no anexo do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Ambulatório Unifoa Dr. Leonardo Mollica. Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, de recursos próprios do município, a capacidade de atendimento da unidade será ampliada de 152 para 182 leitos.

O espaço foi todo reformado para se adequar e receber os novos leitos, com melhorias em diversas áreas, como forro de gesso; portas; lavatórios e metais; bancadas; instalações contra incêndio e de ar condicionado; e pintura. Também foram instaladas as estruturas de gases medicinais e finalizadas as melhorias nas redes elétricas e hidráulica, além de rede de esgoto.

“A Saúde tem investido constantemente na melhoria do atendimento, incluindo a recuperação e melhoria da estrutura de suas unidades, e a ampliação de leitos no Hospital do Retiro reflete esse trabalho. Um investimento que ficará como legado para a população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, afirma que as novas enfermarias têm como principais diferenciais, espaços com todas as comodidades para garantir o conforto e o bem-estar dos pacientes e acompanhantes, e os novos leitos vão ajudar outras unidades hospitalares, desafogando a demanda, principalmente a que procura o Hospital São João Batista (HSJB).

“Agradeço ao prefeito Neto, à secretária de Saúde ao vice-prefeito e diretor-geral do São João Batista, Sebastião Faria, e à secretária de Saúde, Conceição. Continuamos trabalhando para proporcionar, à nossa população, uma saúde de qualidade que é a marca do governo Neto”, disse Márcia.

Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.