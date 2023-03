Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização de praça e quadra no Santo Agostinho

Furban-VR concluiu reforma de equipamento em rua do Morro da Caviana. Em breve, outro ponto do bairro ganhará melhoria em área de lazer e esportiva

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário do município) entregou neste mês de março mais obra de revitalização de espaço público à população. Os beneficiados desta vez foram os moradores do Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, que tiveram a quadra coberta e a Praça da Caixa D’Água totalmente reformadas.

De acordo com a autarquia, foi feita revitalização da quadra coberta, com repintura geral, troca de telas e reparo de telha e calha. Localizada na Rua Vista Alegre, a praça contou com troca das pranchas de madeira e repintura geral. As equipes realizaram ainda a pintura de muros, além de reparos e pintura das calçadas e da caixa d’água.

“Estamos atendendo solicitação dos moradores e trazendo mais segurança e conforto para quem utiliza esse espaço público. E assim estamos fazendo em outros bairros e localidades, principalmente aqueles mais afastados e que o Poder Público está chegando com melhorias”, afirmou o diretor-geral do Furban-VR, José Martins de Assis, o Tigrão.

Em breve, os moradores do bairro ganharão outras duas obras de melhorias: estão em andamento a reforma da quadra poliesportiva e a revitalização da praça, ambas localizadas na Rua Califórnia. De acordo com o Furban-VR, a intervenção foi uma solicitação da associação de moradores, que reclamava da presença de pombos na quadra, que terá a calha refeita e ganhará tela galvanizada ao redor. A praça terá substituição de brinquedos quebrados, instalação de nova mesa com bancos, além de pintura geral. Fotos cedidas pelo Furban-VR.Secom/PMVR