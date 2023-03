Saae-VR implanta projeto de aproximação com a comunidade

_Toda semana, a direção da autarquia vai mostrar o serviço de gerenciamento da água para um grupo de pessoas; nessa segunda, participaram moradores da região do Jardim Amália_

O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) implantou um projeto para aproximar a autarquia da comunidade. Semanalmente, um grupo de pessoas, representando uma região da cidade, vai visitar a sede do Saae, no Aterrado, e conhecer o serviço de gerenciamento da água em Volta Redonda. Nessa segunda-feira, 6, cerca de 12 moradores do Jardim Amália, Jardim Normândia, Santa Helena, Jardim Provence, Morada da Colina e Vale da Colina foram recebidos pelo diretor-presidente da autarquia, Paulo César de Souza, o PC.

A visita começa no auditório do Saae-VR, onde os moradores assistem à apresentação de como funciona o sistema de distribuição de água no município, principalmente para região que residem. Além disso, conhecem os investimentos e os projetos de melhoria para o local. Depois da primeira conversa, os convidados conferem o funcionamento do Centro Integrado de Controle de Água e Esgoto (Cicae) e ainda o Laboratório de Hidrometria, que faz a aferição dos hidrômetros.

“Com essa iniciativa, queremos aproximar o Saae da população para que todos conheçam o nosso serviço, entendam nossas dificuldades e conheçam nossos projetos. Na região do Jardim Amália, por exemplo, fizemos substituição de mais de 650 metros de rede de água de ferro por tubos de PVC, a interligação de linhas de recalque à elevatória que fica no bairro Santa Helena, para melhorar a distribuição de água na região. Também já temos projeto pronto para ampliar a capacidade do reservatório no local”, contou PC.

Ele explicou ainda que o Saae-VR tem problemas com a alta demanda, o rompimento de redes de grande porte, a ineficiência do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, aumento do consumo por conta das altas temperaturas, alta turbidez da água coletada neste período de chuvas. O que obriga a autarquia a fazer manobras para atender toda a cidade.

“As ocorrências citadas nos obrigam a interromper o fornecimento de água em um bairro para abastecer outro. Vamos revezando para tentar atender a todos”, disse.

*Município vai ganhar nova estação de tratamento de água*

O presidente do Saae também falou do projeto de implantar uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que ficará próxima à margem do Rio Paraíba do Sul, no bairro Aero Clube.

“Este será nosso próximo grande investimento. A previsão é de que até abril a construção da nova rede de água da Beira-Rio esteja concluída. O local registrava alto índice de rompimento, prejudicando o abastecimento em toda região do Retiro. Esta era uma prioridade”, afirmou PC.

Entre os convidados para o encontro dessa segunda-feira, estavam o vereador de Volta Redonda, Paulinho AP, que mora no Jardim Normândia; e a presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM) de Volta Redonda, Fátima Martins, moradora do Jardim Amália. A direção do Saae já conversou com representantes do bairro Belo Horizonte e vai seguir com o projeto. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.